Oasport.it - WTA Finals 2024: Chan/Kudermetova battono Dolehide/Krawczyk, sarà spareggio con Errani/Paolini per la semifinale

Ciun autenticoper ladelle WTAdi doppio nel girone bianco. Per Sarae Jasmine, giovedì, servirà battere Hao-Ching(Cina Taipei, nome sportivo di Taiwan) e Veronika(russa senza bandiera). La coppia appena citata ha estromesso anticipatamente le americane Carolinee Desiraein un match che dei brividi li ha regalati: 3-6 6-3 (10-7) al super tie-break, con annesso rischio di rovinare quanto di buono fatto con la rimonta proprio nelle ultime fasi. Il primo set è per larghi tratti il festival del servizio tenuto, dal momento che le due coppie hanno sostanzialmente un tasso di fatica quasi pari a zero nel mantenere la situazione in equilibrio. Questo si spezza sul 4-3, quando le americane riescono a prendere il vantaggio e a non mollarlo fino al termine del parziale.