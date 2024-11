Quotidiano.net - Wsj, Russia dietro a pacchi incendiari in centri Dhl

Dirigenti della sicurezza occidentali ritengono che due dispositivi, spediti tramite Dhl e infiammatisi lo scorso luglio neilogistici Dhl di Lipsia e Birmingham, facessero parte di un'operazione russa segreta che mirava ad appiccare incendi a bordo di aerei cargo o passeggeri diretti negli Stati Uniti e in Canada. Lo rivela in esclusiva il Wall Street Journal. Ora gli investigatori e le agenzie di spionaggio in Europa hanno capito come sono stati realizzati i dispositivi - massaggiatori elettrici impiantati con una sostanza infiammabile a base di magnesio - e hanno concluso che facevano parte di un più ampio complotto russo, secondo funzionari della sicurezza e persone a conoscenza dell'inchiesta. Le fonti affermano che i massaggiatori elettrici, inviati nel Regno Unito dalla Lituania, sembrano essere stati un test per capire come far salire tali dispositivia bordo di aerei diretti in Nord America.