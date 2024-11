Lortica.it - White Party ad Arezzo tra polemiche e riferimenti a Puff Daddy: i promotori si difendono

Il lancio del “” previsto per l’8 novembre alla discoteca “Il Principe” diha suscitato molteper i suoiprovocatori a, rapper recentemente accusato di abusi e festini estremi. La locandina dell’evento, condivisa sui social, presenta infatti richiami al controverso artista, come la citazione della frase di Kesha “Wake up in the morning feeling like P Diddy”, e immagini che alludono a feste dal tono inquietante. Gli utenti hanno criticato duramente la scelta, sostenendo che l’evento normalizzi pratiche discutibili e diseducative per i giovani. In risposta, idi “Euphoria” hanno dichiarato che l’intento era critico e non celebrativo. Hanno spiegato che volevano evidenziare il lato oscuro della cultura dell’eccesso, ispirandosi anche al video “Famous” di Kanye West e all’opera di Vincent Desiderio, per sollevare una riflessione critica su personaggi tossici e valori distorti.