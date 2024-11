Liberoquotidiano.it - Welfair 2024, territorio ospedali e cronicità i temi del primo giorno

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - La connessione fondamentale tra sanità e, due concetti legati indissolubilmente dal Pnrr e l'apertura imminente di 5 nuovinel Lazio sono tra iaffrontati oggi nel corso della prima giornata di, la Fiera del fare Sanità, organizzata da Fiera Roma ed Experience - Fare Sanità in collaborazione con Ltm&Partners e IdeaGroup che, nel corso dei 3 giorni di manifestazione che raggruppa i più importanti protagonisti della sanità dando loro la possibilità di confrontarsi, ampliare i loro orizzonti, conoscere e indirizzare le prospettive del Servizio sanitario nazionale. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera Roma - si legge in una nota - ha preso la parola Pietro Piccinetti, vice presidente di Aefi, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il quale ha sottolineato quanto sia strategico per le aziende partecipare alle fiere ricordando come, secondo il rapporto Prometeia-Aefi, la crescita generata negli ultimi 10 anni dalle imprese che hanno partecipato alle manifestazioni fieristiche internazionali sia stata quasi doppia rispetto al trend generale dei comparti di riferimento.