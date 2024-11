Padovaoggi.it - Visita a Villa Molin: capolavoro di Vincenzo Scamozzi

Leggi tutto su Padovaoggi.it

Domenica 8 Dicembreapre le sue porte per unaguidata allae al parco in foliage alle ore 15. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei,, si specchia.