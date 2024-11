Ilgiorno.it - Violenze di genere sotto la lente: +64% di misure cautelari in un anno

Nell’ultimosono aumentate del 64% leemesse dal gip per i reati orientati dal, passando dalle 758 del 2023 alle 1.246 nel 2024. Un "deciso aumento", che emerge da un’analisi consegnata dal presidente del Tribunale Fabio Roia a una delegazione del Grevio (organismo tecnico del Consiglio d’Europa, incaricato di verificare l’attuazione delle disposizione della Convenzione di Istanbul) in visita a Milano lo scorso 30 ottobre. Stando ai dati, le sentenze dei processi per questo tipo di reati sono aumentate da 930 a 1089: per la sezione gip-gup il 67% sono di condanna (+9%), il 22% di non doversi procedere (-7%) e il 10% di assoluzione (-3%). Per il dibattimento, invece, con 482 sentenze contro le 541 dell’2023 – dato che indica una maggiore definizione dei procedimenti avanti al gup con riti alternativi –, il 57% è di condanna (come gli anni precedenti), il 12% di non doversi procedere (-1 %), il 31 % di assoluzione (+1%).