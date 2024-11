Riminitoday.it - VIDEO | Si fa prestare il furgone da un collega per andare a fare una rapina in un bar con la complicità di una dipendente

Leggi tutto su Riminitoday.it

Sembrava unaa mano armata, ma in realtà la presunta vittima era complice dei ladri. Per questo motivo la Squadra mobile di Bologna, dopo aver ricostruito la vicenda, ha denunciato tre persone: un 23enne residente a Rimini e un ragazzo e una ragazza entrambi 24enni moldavi, per furto.