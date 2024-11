Golssip.it - VIDEO / Mou impazzisce: “Il campionato turco puzza e non lo guarda nessuno”

L'allenatore del Fenerbahce ne ha per tutti dopo la vittoria per 2-3 sul Trabzonspor, decisa da un gol dell'ex Fiorentina Amrabat in pieno recupero