Romatoday.it - VIDEO | "Il nostro futuro appeso ad un filo": il presidio di protesta dei ricercatori precari del Cnr

Leggi tutto su Romatoday.it

formati, in settori strategici e innovativi, mada sempre. E come se non bastasse con unincerto perché la stabilizzazione appare una chimera. Sono i lavoratori del Cnr che nella mattinata di oggi, martedì 5 novembre, si sono riuniti da tutta Italia a piazza Vidoni a.