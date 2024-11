Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 18:45

DEL 5 NOVEMBREORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS FINO ALLA VIA DEL MARE; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; SEMPRE IN USCITA INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLAFIUMICINO, TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO E TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE NEWTON VERSO L’EUR; STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.