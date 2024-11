Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 17:15

DEL 5 NOVEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANOD ELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; E PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DEL FOSSO COLATORE, ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO ANULARE E VITINIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.