Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 09:15

DEL 5 NOVEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA BUFALOTTA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA NOMENTANA ALLA A24 E Più AVANTI DALLA CASILINA ALL’OSTIENSE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA PO DA CASAL DEL MARMO ALL’OSTIENSE A SEGUIRE CODE A TRATTI DALL’ARDEATINA ALLA TIBURTINA SULLA-FIUMICINO, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE RESIDUE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI DA PONTE GALERIA AD ANSA DEL TEVERE SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN CHIUSURA L TRASPORTO FERROVIARIO OGGI è IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, INIZIATO ALLE ORE 09.