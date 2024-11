Ilfattoquotidiano.it - Via libera al terzo mandato per De Luca, Schlein: “Problema? No, il Pd è contrario”. E poi parla di legge di Bilancio

Non si scompone la segretaria del Partito democratico Ellydopo che otto consiglieri dem su nove (Bruna Fiola ha scelto di astenersi), nel Consiglio regionale della Campania hanno votato a favore delper Vincenzo Denonostante, pochi giorni fa, la segretaria avesse esplicitamente dichiarato, e ribadito, la contrarietà sua e del partito a questa possibilità. Al termine dell’intervista rilasciata alla festa del quotidiano Il Domani a Roma,, alla domanda se quanto accaduto oggi rappresenti per lei e la sua gestione del partito un, risponde: “Nel Partito democratico le regole valgono per tutti, se prima funzionava diversamente ora ci si abituerà che è così, il Pd èale comunque, se posso – continua– nessuno stamento della manovra in questo Paese” elencando, anche per evitare di continuare a rispondere sul caso del giorno in casa Pd, tutte le criticità riscontrate dai dem.