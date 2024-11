Livornotoday.it - Via Grande, crolla una parte del controsoffitto sotto i portici. FOTO

Paura intorno alle 6 di questa mattina, martedì 5 novembre, in via, davanti al negozio Galleni Jewels Lab, quando dal soffitto deisi è staccata una porzione di cornicione. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che in poco tempo si sono portati sul posto per mettere in sicurezza.