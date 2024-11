Usa | nel Kursk 10 000 soldati Nordcorea

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Secondo il Dipartimento di Stato Usa, 10.000ni sono stati dispiegati nella regione russa dioccupata dalle forze ucraine. "Stimiamo che in circa 10.000 siano arrivati ae potrebbero entrare in combattimento nei prossimi giorni", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento, Miller. Il Ministro della Difesa ucraino, Umerov, afferma che l'esercito ucraino ha già ingaggiato combattimenti "su piccola scala" con le truppene inviate in Russia.