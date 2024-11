Liberoquotidiano.it - Usa: falso allarme bomba, evacuato e poi riaperto seggio elettorale in Georgia

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Unnella contea di Gwinnett, in, è statooggi per circa un'ora a causa di un. Il Mountain Park Aquatic Center, che ospita due dei 156 distretti della contea, è statoalle 12,44 ora locale. "Dopo aver parlato con i dipendenti e gli scrutatori non è stata rilevata alcuna attività sospetta e il luogo è stato", hanno dichiarato alla Cnn i funzionari della polizia.