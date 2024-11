Liberoquotidiano.it - Usa: campagna di Trump nega a giornalisti accesso a veglia elettorale

Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Aidi numerose testate è statoto l'all'evento didell'ex presidente Donalda West Palm Beach, in Florida, come ritorsione per la loro copertura "risibile" delladel candidato repubblicano alla Casa Bianca. Idi Politico, Axios, Puck, Voice of America e Mother Jones sono tra coloro a cui sono statete le credenziali. Ad alcuni, come Politico, era stato precedentemente concesso l'all'evento di stasera, ma in seguito sono state ritirate le credenziali. Anche la corrispondente politica di Puck, Tara Palmeri, avrebbe dovuto trasmettere dall'evento come parte dello specialedi Amazon condotto da Brian Williams. Ma quando Palmeri ha pubblicato un pezzo sull'"ansia" all'interno delladi, le sue credenziali sono statete.