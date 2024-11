Firenzetoday.it - Università di Firenze, laurea honoris causa a José María Peiró

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayL’diha conferito oggi lamagistralein Psicologia del ciclo di vita e dei contesti a, professore emerito of Social and Organizational Psychology presso l’di Valencia.