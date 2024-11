Romatoday.it - UniPomezia, le parole di Pape Seck "La Vis Sezze un capitolo chiuso"

Il pareggio in casa della Viscosta all'l'allontanamento provvisorio dalla vetta del girone B, con il Montespaccato che sale a +2 sul gruppo di mister Casciotti. Ma nello spogliatoio rossoblù regna la tranquillità , visto che il margine per recuperar non manca e la squadra rema.