Perugiatoday.it - "Una risma di carta", incontro a Balanzano con Lenita Elena Fabbri

Leggi tutto su Perugiatoday.it

Una serata per l'avvocatura, ma con temi non strettamente legali. L'appuntamento è per sabato 30 novembre alle ore 17 presso la sala polivalente dell'area verde dicon la presentazione del libro "Unadi" diche dialogherà con l'avvocato Patrizia Simonetti.