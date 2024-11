Piperspettacoloitaliano.it - Un Medico in Famiglia 11 si farà, Lino Banfi pronto per l’undicesima stagione finale “Il Ritorno di casa Martini”

lancia un appelloper ildella, ci sarà Unin11 ? Dopo I Cesaroni sembra proprio che sia atteso anche un futuro non troppo lontano per ildella. Ora non è più un miraggio, parola di Nonno Libero. L’incredibile riscontro ottenuto sulle piattaforme Netflix e Prime Video non è passato inosservato. In tutti questi anni di stop, Uninsi è avvicinato concretamente alla realizzazione di una nuova. A lanciare l’incredibile retroscena è il protagonista. Già non molto tempo fa, in una nostra intervista, l’attore pugliese aveva espresso il suo disappunto per l’ingiustolasciato ai telespettatori. Ma Unin11 si? Ecco le ultime notizie e l’appello dell’attore.