Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-11-2024 ore 20:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione manca poco è arrivato il giorno più atteso quest’anno le lascio nelgli occhi del mondo sono puntati sulle presidenziali americane a duello finale la vicepresidente uscente kamala Harris per il pubblicano ex presidente Donald Trump oltre 78 milioni di americani che hanno già iniziato a votare nelle scorse settimane ma il 5 novembre resta il giorno delle elezioni ufficiali di sì visto che gli stati in bilico che parla con la differenza i primi risultati consolidati nei vari stati sono previsti tra le 4 e le 6 del mattino ora italiana Anche se potrebbe essere necessario attendere ulteriori conteggi regione telepatia partecipazione di voto per corrispondenza gli ultimi cicli elettorali come Nel 2020 la conferma ufficiale del vincitore è arrivato solo giorni dopo la cerimonia di insediamento del presidente eletto si terrà Come da tradizione Il 20 gennaio 2025 al Campidoglio di Washington uno dei momenti più simpatici della democrazia americana torniamo in Europa sembrava tutto fatto invece no l’accordo tra il Ministero dell’Economia e il gruppo Lufthansa su itairways rischia di saltare Dopo quasi due anni di trattative serrate che hanno portato persino a un via libera preliminare alle nozze da parte della commissione europea Il Corriere della Sera sul suo sito riportando voci su un litigio in particolare sul prezzo avvenuto poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per Ok alle nozze ieri sera italiani tedeschi secondo le fonti hanno iniziato a discutere nella notte su alcune clausole contrattuali relative alla strada sforzare in seguito al primo aumento di capitale riservato a Lufthansa a quel punto è una delle ricostruzioni il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il Closing abbiamo il mente a fine anno dovrebbe vedere un aggiustamento della cifra arriva la seconda Trance pari ai 603 milioni di euro per Keita avs rispetto ai semi di prima avrà perso valore completo in Ucraina e le Ministro della Difesa un Europa confermato che il suo esercito ha avuto un primo ingaggio con le truppe nordcoreane anticipando di attendersi che 5 unità del Nord 101 con circa 3000 soldati siano schierati Nella località di nord est sud est sulla linea di fronte con la Russia lunga 1500 km per un totale di almeno 15 mila militari di ministro di chia fumerò per un’intervista ha detto poi che si è verificato uno scontro su piccola scala senza specificare quando e dove in quello che è l’inizio ufficiale della partecipazione Pyongyang ha la guerra russa intanto ha provocato almeno 6 morti 9 feriti un attacco delle truppe di Mosca contro l’impianto infrastrutturale di zaporizhia nel sud dell’Ucraina un’ultima notizia in chiusura protesta ieri sera nel cara di intervento della polizia innescare I disordini sarebbe stata la notizia della morte in ospedale di un migrante sempre in serata soccorso in mare i condotti a Crotone dalla guardia costiera 99 persone la nave libera della Marina Militare ascolto un altro gruppo di migranti da trasferire in Albania Ma in Italia I magistrati continua non convalidare i trattenimenti era l’ultima notizia Grazie per averci seguito degli user torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa