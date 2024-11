Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vogliamo negli Stati Uniti in apertura perché dopo gli ultimi colpi senza fair play dei comizi finali sono aperte alle 5 ora locale in Vermont i primi seggi elettorali che danno il via ad una lunghissima giornata attraverso sei fusi orari dall’atlantico al Pacifico i cittadini americani sceglieranno chi tra kamala Harris Donald Trump andrà alla Casa Bianca con i sondaggi che ti danno a testa a testa insetti Pennsylvania Nevada Wisconsin Giorgia Carolina Michigan Arizona oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo per posta un in presenza mentre circa l’altra metà avrà tempo fino alle 20 A seconda del fuso orario teniamo in Italia fino alle 17 in tutta Italia oggi lo sciopero di 8 ore del personale ferroviario di Trenitalia convocato dai sindacati dopo la coltellata mento di un capotreno sulla Genova Busalla all’altezza della stazione di Rivarolo Intanto il garante chiede agli operatori del trasporto pubblico locale di assicurare Comunque i servizi minimi dello sciopero convocato per venerdì anche in assenza di di garanzia richiesta di assicurare le fasce orarie che saranno decise a livello locale servizi di trasporto urbano extraurbano mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante Cambiamo argomento in concordato preventivo dovrebbe fruttare alle casse dello Stato oltre 1,3 miliardi di euro stiamo ancora elaborando le addizioni che ti sono chiuse il 31 ottobre ma dalle prime spine incasso attuale che tira più di 1,3 miliardi dice al Sole 24 Ore il viceministro dell’economia Leo oltre 500.