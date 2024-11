Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-11-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha promesso di condurre gli Stati Uniti verso Non vedete di Gloria nel discorso conclusivo del ultimo comizio della sua campagna elettorale a poche ore dall’apertura dei seggi con il nostro possiamo risolvere ogni singolo problema è che il nostro paese affronta e condurre l’America anzi il mondo verso nuove vette di gloria del totale con alla folla di rapa nello stato chiave del Michigan andiamo a Valencia la Spagna non ha finora fatto alcuna richiesta di supporto internazionale lo si apprende da fonti della Protezione Civile italiana sulle ipotesi di rinvio nel mio di uomini mezzi aiuti danella zona devastata di Valencia il giudice della sezione immigrazione del tribunale di Catania annullato il trattenimento disposto dal questore scusa tu migrante egiziano sbarcato in Sicilia arrivato a Pozzallo in provincia di Ragusa il migrante ha chiesto lo status di rifugiato si tratta del primo provvedimento di approvazione del nuovo decreto legge sui paesi sicuri la richiesta del quest’ora ero stata depositata lo scorso II novembre è un 21enne di origini egiziane il giovane arrestato dai carabinieri di Genova per l’aggressione ai danni di un capotreno di 44 anni ferito con 2 coltellate sulla banchina della stazione di Rivarolo insieme a lui militari del nucleo radiomobile hanno identificato anche una ragazza minorenne di origini straniere ma Genova denunciata per aver partecipato al diverbio coordinato nell’aggressione tutto è caduto il secondo le ricostruzioni a bordo di un treno regionale diretto da Genova Busalla quando il 44enne capotreno ha chiesto hai due di esibire il al diniego di due che hanno rifiutato sprezzanti di pagare a bordo il dovuto il capotreno ha fermato il convoglio per farli scendere lì è scattata la lite prima la ragazzina aggredito l’uomo a schiaffi calci e poi il 21 estratto un coltello e colpito il controllore sul posto i militari che in breve tempo hanno rintracciato i due anche grazie alle testimonianze fornite dagli altri viaggiatori e li hanno portati in caserma sentiti come testimoni delle odio il ventunenne di origini egiziane lavora come barbiere risulta irregolare sul territorio dovrei rispondere di lesioni aggravate resistenza a pubblico ufficiale ai carabinieri non hanno dato spiegazioni del gesto il controllore portato in ospedale in codice rosso al Villa Scassi di Genova Sampierdarena è stato medicato e poi dimesso con 15 giorni di prognosi porta Lazio Cagliari finisce 2 a 1 di e zaccagni fanno volare al terzo posto i rossoblù in gol con luvumbo restano in nove per l’istruzione di Mina e a dopo il capitano dei Capitolini non abbiamo limiti vogliamo restare Aggrappati alle squadre che sono in alto Inter Venezia finisce 1-0 Napoli Atalanta 0 a 3 Torino Fiorentina 0 a 1 ed è tutto ancora a voi Auguri di una buona giornata In collaborazione con Agenzia Italia Stampa