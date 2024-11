Quotidiano.net - Ufficio Netanyahu, 'contro di noi una caccia aperta'

Dopo la notizia su un'indagine penale relativa all'di Benyamin, una nota dell'stesso la descrive come "una spedizione disenza precedenti nel mezzo di una guerra". "Dopo un anno di fughe di notizie provenienti dalle discussioni del gabinetto e dai servizi sugli ostaggi, le uniche due indagini aperte sonol'del premier, noni divulgatori che hanno causato enormi danni ai rapiti e alla sicurezza. Come negli altri tentativi di gonfiare accuseil primo ministro e il suo entourage, anche in questo caso la montagna non darĂ alla luce nemmeno un topolino", afferma la nota.