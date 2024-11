Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ? L'si aspetta possano essere fino a 15.000 leschierate sulla linea dela sostegno della Russia per quella che considera una "operazione militare speciale" nell'ambito della guerra in corso da quasi 1000 giorni. In un'intervista alla sudcoreana Kbs il ministro ucraino della Difesa, Rustem Umerov, ha parlato del primo .