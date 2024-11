Fanpage.it - Uccise il padre a martellate, annullata la condanna a 24 anni per Marco Eletti: processo da rifare

Leggi tutto su Fanpage.it

La Cassazione ha annullato, con rinvio in appello, la sentenza a 24e due mesi di reclusione nei confronti del 36enneto per aver ucciso aile tentato di ammazzare la madre il 24 febbraio 2021. Si dovrà celebrare un nuovoin appello per valutare o meno la sussistenza della premeditazione.