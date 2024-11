Liberoquotidiano.it - "Tutti vogliono abitare lì": Casa a Prima Vista, la rivelazione di Gianluca Torre sulla zona proibita

, protagonista assoluto di, il celebre programma campione di share in onda su Real Time, si racconta in un'intera Repubblica.parla della sua esperienza con gli altri agenti immobiliari che lo accompagnano in questa avventura e non usa giri di parole per definire l'affiatamento che c'è nel corso delle registrazioni: "Abbiamo una chat, ci confrontiamo su tutto. Ida e Mariana sono diventate famiglia". Poi parla del suo passato e del salto in tv: "Facevo il pubblicitario, poi mi sono occupato di case. Sono agente per Engel & Volkers. La tv è arrivata per caso, ho fatto il provino. Mi ha spinto mia madre, che purtroppo non c'è più. Era fiera di me, mi dispiace tanto che non si sia goduta il mio successo. Se accade qualcosa di bello mi viene naturale pensare a lei: “Ora glielo dico”.