Laverita.info - Tutti con Kamala, pure Indiana Jones. Ma il tifo dei Vip di solito porta sfiga

Dopo Bruce Springsteen, Taylor Swift, Eminem e Julia Roberts mancava solo Harrison Ford. Lo star system si butta a sinistra, tanto per cambiare. Anche se in passato non ha spostato nulla: chiedere a Hillary Clinton.