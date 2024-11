Lanazione.it - Tutta la città piange Gioele. La sindaca "Ci uniamo al dolore della comunità"

Perugia, 5 novembre 2024 - La notiziamorte del piccoloprecipitato dal balconecasa dei nonni a Castel del Piano lascia attonito il paese ela. La famiglia, infatti, era molto conosciuta e ben voluta, e il commento unanime di quanti sono venuti a conoscenza di questa tremenda disgrazia è che "non ci sono parole per commentare una simile tragedia". Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e di affetto alla famiglia e non solo sui social. Dopo quelli del presidente di Acacia Group, Francesco Pace, si aggiungono quelli dell'amministrazione comunale di Perugia, con la giunta ed il consiglio. "Ci- scrive laVittoria Ferdinandi - aldell’interaperugina per la scomparsa del piccolo, deceduto nel corsoscorsa notte a causa delle ferite riportate in seguito ad una caduta dal balcone di casa.