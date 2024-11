Lanazione.it - Turismo: finanziato progetto per la valorizzazione dei musei delle Sinopie e di San Matteo

Pisa, 5 novembre 2024 – Il Comune di Pisa ha ottenuto un contributo di 100mila euro per ladigitale deidi piazza Duomo e di Sanin Lungarno Mediceo. Si tratta di unche mette in correlazione la piazza del Duomo, patrimonio mondiale Unesco dell’umanità, con le bellezze diffuse nel percorso turistico culturale cittadino, in particolare con il museo nazionale di San. “Si tratta di un ulteriore tassello nell’attività portata avanti da tempo da questa amministrazione – commenta l’assessore alPaolo Pesciatini -. Il nostro obiettivo è creare un legame sempre più strutturato di cooperazione e coordinamento tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema turistico e a mettere in stratta connessione la piazza del Duomo, quale catalizzatore dei flussi turistici, con il resto della città.