Lanazione.it - Troppi pochi iscritti. Il Pd perde un circolo a Bagno a Ripoli

Il Pd aun: quello di Ponte a Ema non potrà proseguire nel suo cammino causa carenza di. Della ventina scarsa che erano, alcuni hanno deciso di non rinnovare. Troppoper andare avanti. "Nei prossimi giorni – annuncia il neo segretario comunale Andrea Bencini (foto) – li contatterò personalmente per invitarli a passare in uno degli altri tre circoli del territorio". Oltre al segretario, eletto all’unanimità al posto del nuovo capo gabinetto del sindaco Edoardo Ciprianetti, cambia anche il segretario deldi Antella: Franco Pestelli (già candidato alle primarie di primo cittadino contro il vincente Pignotti). Prende il posto di Sandra Baragli, diventata assessore. Restano in carica almeno fino al congresso del 2025 gli altri due segretari: Patrizia Mondini a Grassina e Francesco Torrini a