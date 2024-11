Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 17:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aci sono i lavori di manutenzione straordinaria per la tangenziale est almeno fino al 13 dicembre da martedì 5 a venerdì 29 novembre chiuse alle rampe di entrata ed uscita della tangenziale stessa da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti dalle 23 alle 6 del mattino lavori notturni sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino dalle 21 alle 6 attenzione per la chiusura del Bivio per la 12Civitavecchia in direzione di quest’ultima Provenendo da Fiumicino per misure di sicurezza siamo ora sulla strada statale 8 nel mare transito con riduzione di carreggiata tra Vitinia e Acilia verso Ostia al momento non si conosce la data della completa riapertura del tratto e con il mese di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato notturne di San Lorenzo e Trastevere ZTL attive soltanto due notti a settimana venerdì e sabato dalle 21:30 alle 3 infine segnaliamo riaperta via Vincenzo giudice precedentemente chiusa in prossimità del piazzale della stazione Anagnina maggiori notizie su