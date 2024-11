Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 14:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per il monitoraggio dei costi di competenza della città metropolitana diCapitale Sono in corso modifiche alla viabilità della via del mare della via Ostiense con restringimento e sensi unici tra il raccordo divieto di transito su entrambe le tratte ai mezzi di portata superiore alle 3,5 tonnellate sono anche deviat e le linee di bus 712 e C4 e i collegamenti c01 ec10 per lavori in via delle Case Rosse la linea 043 solo in direzione di via Ortucchio ed Evian domani dalle 6 accettate esigenze per un evento è chiusa viale della Macchia della Farnesina deviate 4 linee venerdì 8 novembre sciopero del trasporto obbligo di 24 ore senza fascia di garanzia saranno garantiti solo alcuni servizi essenziali dall’inizio del Servizio diurno e fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 ad esempio sulla rete Atac la metro a Battistini Anagnina e la metro B Rebibbia Laurentina in superficie garantiti 50 collegamenti In collaborazione con Luce Verde infomobilità