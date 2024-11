Forlitoday.it - Torna il Cialtronight: una serata di risate al Naima Club

Leggi tutto su Forlitoday.it

Dopo il successo della prima, il, lo spettacolo comico di Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette,sul palco per regalare un’altraindimenticabile piena die divertimento. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre alle ore 21.15.