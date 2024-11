Ilrestodelcarlino.it - Torna Bar Carlino, segui la diretta del prepartita di Bologna-Monaco. Tutti gli ospiti della puntata

, 5 novembre 2024 – Appuntamento da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, oggi dalle 18 alle 19 per una nuovadi Bar, il salotto sportivo del nostro quotidiano che racconta la fede rossoblù dei bolognesi, con tanti. Tutto pronto per la quarta giornatafase campionato di Champions League, che vedrà sfidarsiallo stadio Renato Dall’Ara. Con i giornalisti del Resto del, ci saranno anche il campione rossoblù Renato Villa, le campionesse delcalcio femminile del 1968, Franca Marchesini, Roberta Ballotta e Fiorella Cavalli. E poi un grande ospite: il cantante Paolo Mengoli, che con la voce del glorioso Giacomo Bulgarelli ha dato vita alla canzone ’Il sogno continua’. Parteciperanno anche Riccardo Brizzi, professore dell’Alma Mater, Carolina Monzoni di Acustica Bolognese e, in maniera speciale, lo chef Michele Casadei Massari.