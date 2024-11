Panorama.it - Tilda Swinton: icona di stile

nasce a Londra nel 1960, si laurea in Scienze politiche e sociali a Cambridge nel 1983 e qualche anno dopo diventa la musa del regista e scenografo inglese Derek Jarman. Muove i primi passi nel mondo del cinema recitando per la Royal Shakespeare Company e il Traverse Theatre di Edimburgo ma è nel 1986 che esordisce con Caravaggio, lungometraggio diretto da Jarman, e successivamente diventando presenza fissa di ogni pellicola del regista fino alla sua morte nel 1994. Bastano pochi anni e ladiventa un punto di riferimento nel cinema, rivelandosi una preziosa fonte d’ispirazione per creativi e registi. Taglio alla maschietto eandrogino, ma è davvero così facile descrivere lodell’attrice di origini scozzesi? (Ansa) Artefice di look fluidi e originali, nel temponon ha mai rinnegato la sua personalità e lo ha dimostrato su ogni red carpet, conquistando anche il ruolo di ambassador per Chanel.