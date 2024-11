Superguidatv.it - This is me anticipazioni seconda parte terza puntata: ospiti e interviste, tutti i dettagli | Spoiler

Leggi tutto su Superguidatv.it

Siamo giunti alla fine. Oggi, 5 novembre 2024 si è registrata ladelladiis me. Ecco tutte lee glisu cosa è accaduto in questa attesissimadi quella che supponiamo noi essere laed ultima, salvo cambiamenti in fase di montaggio. Ieri, con 5 lunghe ore di registrazione, è stata registrata, come vi abbiamo anticipato, ladellae la primadella. Oggi si è andati a concludere. Quali sono gli altrie gli altri protagonisti intervenuti? Chi ha convocato Silvia Toffanin per celebrare al meglio Amici di Maria De Filippi?is me: ecco il video promo in onda su Mediaset Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)is meChi sono i protagonisti e glidi Silvia Toffanin? Chi è intervenuto nella registrazione di martedì 5 novembre 2024? protagonisti:: +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE ULTIMATA +++