Today.it - The Sticky - Il grande furto, il trailer della serie dark comedy Prime Video ispirata a una storia vera

Leggi tutto su Today.it

ha diffuso ilufficiale di The- Il, unastatunitense-canadese che (come la nostrana Everybody Loves Diamonds) è tratta dalladi un famoso. Laè realizzata dagli showrunner Ed Herro e Brian Donovan ed è