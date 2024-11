Casertanews.it - Terzo mandato, Zinzi: "Legge ad personam, Pd in macerie"

Leggi tutto su Casertanews.it

Arriva la levata di scudi per il voto in Consiglio Regionale che ha dato il via libera alper Vincenzo De Luca. "De Luca si è votato unaad, unsenza rappresentanza, lasciando soloin quello che restava di un partito più attento alle poltrone che.