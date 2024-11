.com - Terza Categoria / Le ragioni del Serra Volante: “problematiche burocratiche per tesseramenti della scorsa stagione”

Il Tribunale Territoriale ha inflitto pesanti sanzioni alla società e ai tesserati in riferimento ad adempimenti ritenuti non corretti e riferiti allo scorso campionato VALLESINA, 5 novembre 2024 – Alle richieste di squalifiche per dirigenti e giocatori, ammende pecuniarie, punti di penalizzazione inflitte dal Tribunale Territoriale nei giorni scorsi (rileggi qui.) la società, lo scorso annoSant’Abbondio, partecipante al campionato diGirone C ha precisato la sua posizione nel comunicato che pubblichiamo integralmente: “A seguito del deferimentoLega che ci ha visto coinvolti (giocatori e dirigenti) ci teniamo a dire che non è una sanzione disciplinare, che si riferisce a comportamenti di nostri tesserati nel rettangolo di gioco, tanto da non comprendere la pesantezza di tali punizioni.