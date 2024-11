Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Belgrado. Fognini eliminato da Safiullin

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Ilta ligure sconfitto in due set con un doppio 6-3 ROMA - Fabioal primo turno del dell'Atp 250 diindoor in corso sul cemento della Belgrade Arena. Il 37enneta ligure, numero 74 del ranking Atp, è stato sconfitto in due set dal russo Roman