Studio e canto mi metto in gioco

Diletta sale le scale del palazzo di Confcommercio insieme a noi. Risponde sicura alle nostre domande, mancano pochi minuti al suo colloquio. "Se potessi scegliere in quale tipo di banco lavorare opterei per il settore dell’oggettistica, mi piacerebbe vendere oggetti". È alla sua prima esperienza di questo tipo: "Non ho mai fatto nulla del genere. Perché mi sono candidata proprio per questa posizione? Io sto studiando farmacia a Firenze ma nel frattempo pensavo di fare qualcosina. Vorrei guadagnare, darmi da fare in questo senso". Valuti altre posizioni? "Non mi sono candidata per altro, per adesso. Io faccio anche altro, mi occupo di serate, piano bar, eanche in un gruppo". La chiamano nella sala adibita ai colloqui e la salutiamo con un in bocca al lupo.