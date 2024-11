Casertanews.it - Strade di accesso al mare invase dai rifiuti: "Situazione vergognosa" | VIDEO

Leggi tutto su Casertanews.it

Un cittadino di Mondragone ha segnalato a CasertaNews unadi grave degrado in Via Sancello e Via Stercolilli, leche collegano la Via Domiziana alle spiagge della zona. Questi percorsi, che dovrebbero essere vie d'curate e sicure per residenti e turisti, sono invece.