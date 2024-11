Calcionews24.com - Stoccarda Atalanta, Gasperini: «Ecco come giocheremo domani. Dobbiamo fare questo per la classifica»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara contro loGian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida della Dea in casa delloper la gara valevole per la quarta giornata di Champions League.– «Nel dubbio ci aspettiamo il miglior. Abbiamo .