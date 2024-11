Spazionapoli.it - Statistiche Napoli, dato allarmante sulla fase offensiva: tra le big solo la Roma fa peggio

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Ilrelativo agli xG (Expected Goals, ndr) del, confrontato alle altre big del campionato di Serie A, fa preoccupare tutti:la, tra le big, è riuscita a fare. Il morale in casa, dopo la sconfitta per mano dell’Atalanta, sicuramente non è altissimo: a confortare gli uomini di Antonio Conte è il primo posto in classifica in solitaria, rimasto comunque nelle mani degli azzurri nonostante il passo falso di domenica scorsa allo stadio Diego Armando Maradona. È da qui che i partenopei vogliono ripartire, con la speranza di poter fare meglio contro l’Inter e dare nuovamente segnali importanti a tutta la Serie A. Particolarmente criticata, tornando all’Atalanta, è stata la prestazione di Romelu Lukaku, tenuto a bada nel corso di tutto il match da Hien. L’attaccante belga non è riuscito mai a entrare nel gioco, facendo così rispolverare le critiche in merito alladelche, secondo molti addetti ai lavori, sarebbe troppo Lukaku – dipendente.