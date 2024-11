Anconatoday.it - StartAn, il festival delle startup scalda i motori: «Ancona diventerà un punto di riferimento nazionale per l’imprenditoria giovanile»

Leggi tutto su Anconatoday.it

è pronta a prendere il via. La fieraè infatti in programma addal 13 al 15 di novembre. Come il nome lascia intendere ai più, la tre giorni sarà dedicata al mondoimprese, con un particolare occhio di riguardo rivolto agli under 35.si pone.