Sport in tv oggi martedì 5 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’, ci apprestiamo a vivere una bella giornata dicon diversi appuntamenti interessanti da seguire anche in chiave azzurra. Riflettori puntati in mattinata e nel primo pomeriggio sul tennis, con Sara Errani e Jasmine Paolini che proseguono il loro percorso nella fase a gironi delle WTA Finals di doppio a Riad sfidando la canadese Dabrowski e la neozelandese Routliffe. La coppia azzurra, dopo la vittoria al debutto sulle americane Dolehide/Krawczyk, con un nuovo successo potrebbe ipotecare la qualificazione in semifinale da prima in classifica del gruppo bianco. Nel frattempo, in attesa delle Finals di Torino, vanno in scena due tornei ATP 250 con Lorenzo Sonego impegnato a Metz contro il russo Andrey Rublev e Fabio Fognini di scena a Belgrado contro Roman Safiullin.