Sorpreso in un bar con 70 grammi di hashish. Un arresto a Pontedera

, 5 novembre 2024 - I carabinieri della compagnia dihanno tratto inuna persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, la scorsa notte, a, l’attenzione dei militari dell’aliquota radiomobile è caduta su di soggetto nei pressi di un noto bar della zona che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 70di. L'uomo è stato quindi arrestato e poi processato per direttissima: per lui, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana. La droga è stata sequestrata.