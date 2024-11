Temporeale.info - Sonnino / Maltrattamenti in famiglia, 52enne finisce in carcere per scontare la pena

Leggi tutto su Temporeale.info

– Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di(LT), hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni residente sul territorio pontino, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzionele, dovendo lo stesso espiare ladi anni . L'articoloininperlaTemporeale Quotidiano.